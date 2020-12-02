انطلاق فعاليات معرض منتجات السيدات والفتيات اليدوى بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت فى مدينة العريش اليوم، معرض للمنتجات اليدوية نظمته فتيات وسيدات بشمال سيناء، شاركت فيه 25 عارضة من المبدعات فى انتاج الهاند ميد.

وقالت ولاء عابد من بين منسقي ومنظمى المعرض، إنها وعددا من السيدات والفتيات اللواتي يعملن فى انتاج الهاند ميد قررن مساعدة بعضهن بتنظيم معرض مفتوح للجمهور من خلاله يتم عرض ما ينتجن أمام الجمهور .

وأضافت أن المشاركات فى المعرض سيدات وفتيات ابدعن فى إنتاج منتجات يدوية باليد، وتضمنت مشغولات مطرزة بالخيوط ، ومنتجات كروشيه، ومنتجات لوحات منقوشة بالخيوط وملابس مصنوعة يدويا، وأعمال فنية على الأطباق بالصدف ومنتجات ورقية بأشكال فنية .

وأشارت إلى أن المعرض انطلق اليوم وسط مدينة العريش ومقررا أن يتواصل حتى مساء غدا الخميس .

وكان من بين المشاركات فى المعرض منتجات أبدعت فى انتاجها ورسمها بالخيوط سارة سليمان من قرية الروضة بشمال سيناء، والتى جسد جانب منها بالخيوط إحياء لذكرى مجزرة قرية الروضة التى فقدت فيها شقيقها وأصيب والدها .

وشهد المعرض إقبال من أهالى مدينة العريش ورموز المحافظة .



انطلاق فعاليات معرض منتجات السيدات والفتيات (1)



انطلاق فعاليات معرض منتجات السيدات والفتيات (2)



انطلاق فعاليات معرض منتجات السيدات والفتيات (3)



انطلاق فعاليات معرض منتجات السيدات والفتيات (4)



انطلاق فعاليات معرض منتجات السيدات والفتيات (5)