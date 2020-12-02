اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:14 م
خالد صلاح
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النمسا تنسق فى دعم الحدود مع صربيا والمجر وشمال مقدونيا لمواجهة الهجرة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:15 م
النمسا تنسق فى دعم الحدود مع صربيا والمجر وشمال مقدونيا لمواجهة الهجرة الشرطة النمساوية - أرشيفية
أ ش أ

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أوفدت وزارة الداخلية النمساوية اليوم 46 ضابط شرطة لدعم شرطة الحدود في شمال مقدونيا وصربيا والمجر كجزء من البعثات الأمنية في الخارج وبالتنسيق مع حكومات تلك الدول لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية .
وقال بيان لوزارة الداخلية النسماوية اليوم/ الاربعاء /إن النمسا تدعم قوات الشرطة فى شمال مقدونيا فى في مراقبة الحدود المقدونية مع اليونان وملاحقة الاشخاص الذين يرغبون في عبور الحدود بشكل غير قانوني.
وذكرالبيان أن عملية ايفاد ضباط الشرطة النمساوية في مهام في الخارج مستمرة بنجاح لتعزيز التعاون الامني خاصة فى دول وسط اوروبا .
ولفت البيان إلى ايفاد ضباط شرطة نمساوييين إلى عمليات في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في بعثات الاتحاد الأوروبي في كوسوفو واوكرانيا بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.
ونوه البيان إلى ارسال النمسا أيضا 26 ضابطا ضمن قوات وكالة تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي " فرونتكس " لدعم "النقاط الساخنة" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مشيرا الى إنشاء منصة لتبادل المعلومات ذات الصلة مع "فرونتكس" ومع الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الهجرة غير الشرعية.


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الشرطة النمساوية

المجر

الهجرة غير الشرعية

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