اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:00 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 4346 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:47 م
المغرب يسجل 4346 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة لقاح كورونا - أرشيف
رويترز

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 سجلت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 3508 إصابات أمس مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في المملكة إلى 364190 حالة.
 
كما سجلت 70 وفاة جديدة مقابل 69 أمس لتصل أعداد المتوفين جراء كوفيد-19 إلى 5985، بمعدل وفيات 1.6 في المئة.
 
وتماثلت للشفاء 4044 حالة جديدة، مما يرفع عدد المتعافين إلى 314237 حالة بمعدل 86.3 في المئة.
 
ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كوفيد-19 منتصف هذا الشهر.

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كورونا

اصابات كورونا

لقاح كورونا

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