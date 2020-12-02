المغرب يسجل 4346 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة

رويترز

سجلت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 3508 إصابات أمس مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في المملكة إلى 364190 حالة.

كما سجلت 70 وفاة جديدة مقابل 69 أمس لتصل أعداد المتوفين جراء كوفيد-19 إلى 5985، بمعدل وفيات 1.6 في المئة.

وتماثلت للشفاء 4044 حالة جديدة، مما يرفع عدد المتعافين إلى 314237 حالة بمعدل 86.3 في المئة.

ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كوفيد-19 منتصف هذا الشهر.