المسبار الصيني "تشانج آه-5" ينجح في جمع عينات من القمر

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أعلنت المصلحة الوطنية الصينية للفضاء اليوم الأربعاء أن المسبار الصيني (تشانج آه-5) نجح في جمع عينات من القمر.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن المسبار نجح في الهبوط على الجانب القريب من القمر في وقت متأخر من مساء أمس، حيث تم إجراء الاستعدادات اللازمة بما في ذلك بسط الأجنحة الشمسية، فيما انتهى المسبار من مهام جمع عينات القمر وتغليفها الساعة 4:53 صباح اليوم بتوقيت بكين.

ويعتمد المسبار طريقتين لأخذ عينات القمر، بما في ذلك استخدام الحفر لجمع العينات وجمع العينات من السطح بذراع آلية.