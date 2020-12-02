اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:00 ص
خالد صلاح
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المسبار الصيني "تشانج آه-5" ينجح في جمع عينات من القمر

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:45 ص
المسبار الصيني "تشانج آه-5" ينجح في جمع عينات من القمر مسبار صينى - ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت المصلحة الوطنية الصينية للفضاء اليوم الأربعاء أن المسبار الصيني (تشانج آه-5) نجح في جمع عينات من القمر.
وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن المسبار نجح في الهبوط على الجانب القريب من القمر في وقت متأخر من مساء أمس، حيث تم إجراء الاستعدادات اللازمة بما في ذلك بسط الأجنحة الشمسية، فيما انتهى المسبار من مهام جمع عينات القمر وتغليفها الساعة 4:53 صباح اليوم بتوقيت بكين.
 
ويعتمد المسبار طريقتين لأخذ عينات القمر، بما في ذلك استخدام الحفر لجمع العينات وجمع العينات من السطح بذراع آلية.
 

تشانغ آه

المسبار تشانغ آه

الصين

مسبار الصين

عينات من القمر

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