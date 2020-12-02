اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:39 م
خالد صلاح
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الكويت تسجل شفاء 509 حالات مصابة بـ(كورونا) بإجمالي 138 ألفا و134 حالة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:06 م
الكويت تسجل شفاء 509 حالات مصابة بـ(كورونا) بإجمالي 138 ألفا و134 حالة وزير الصحة الكويتى باسل الصباح
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 509 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 138 ألفا و134 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ509 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس /الثلاثاء/، شفاء 554 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 137 ألفا و625 حالة.


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