قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن تزويد المواطنين الروس بلقاح ضد فيروس كورونا يمثل أولوية مطلقة، مشيرًا إلى الإنتاج المحلي سيركز على هذا الأمر.
وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - : "أن الأولوية المطلقة بالطبع، هي الإنتاج الروسي والمحلي، أي الإنتاج داخل روسيا الذي يتطور وسوف يلبي احتياجات الروس".
وتابع قائلًا: "لا يسعني إلا أن أقول بشكل لا لبس فيه إن الرئيس بوتين يتلقى جميع المعلومات الكاملة عن المؤشرات والإصابات وعدد الوفيات والخدمات الطبية وعدد الأسرة في الأقاليم الروسية".
الكرملين يعتبر تزويد الروس بلقاح ضد كورونا "أولوية مطلقة"الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:27 م
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف
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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن تزويد المواطنين الروس بلقاح ضد فيروس كورونا يمثل أولوية مطلقة، مشيرًا إلى الإنتاج المحلي سيركز على هذا الأمر.
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