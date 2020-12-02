العاصمة اليابانية تسجل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 41 ألفا و811 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.