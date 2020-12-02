الطب الشرعى يكشف تعاطى مارادونا مادة مخدرة قبل وفاته بساعات

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "تيلام" الأرجنتينية، إن الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة عبقرى كرة القدم الشهير دييجو مارادونا، والتابع لمكتب المدعى العام فى سان ايسدرو، كشف عن وجود مادة مخدرة تناولها الأسطورة الأرجنتينيى قبل وفاته بساعات قليلة.

وأشار الأطباء الشرعيين الذين أجروا تشريح جثة مارادونا، إلى أنه من الممكن أن يكون تناول الكحول أو المخدرات أى مادة مخدرة آخرى، فى الساعات التى سبقت وفاته.

وأوضحت صيحفة "تيلام" الأرجنتينية، أن تلك المعلومات ستكون حاسمة لمكتب المدعى العام فى سان إيسدرو، الذى يأخذ الدورة فى التحقيق فى الساعات التى سبقت وفاة مارادونا، مع الأخذ فى الاعتبار أنه بعد أخذ شهادة الوفاة.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن سيتم عقد اجتماع فى مقر قيادة الشرطة العلمية لشرطة بوينيس آيريس فى مدينة لابلاتا، وستقوم لورا كابرا أيضًا بمراجعة افتتاح التحليلات ، من وحدة التعليمات الوظيفية (UFI) في بينافيدز، ونائب المدعي العام لسان إيسيدرو، كوزمي إيريبارين.

بعد أسبوع من دييجو أرماندو مارادونا، تم تحليل عينات البول والدم والمسحات التى اخذها اثناء تدخل تشريح الجثة، كما ستوفر تقييما خاصا وعميقا لقلب "الاسطورة الارجنتينى" الذى اثار دهشة الاطباء حيث أنه يزن ضعف الوزن الطبيعى (500 جرام) فى أمر أثار الغموض بين المتخصصين وسيحاولون توضيح السبب.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن الأطباء الذين أجروا تشريح جثة مارادونا أفادوا بأنه مصابا باعتلال عضلة القلب التوسعي وكان يزن حوالي 500 جرام، أي ضعف الكمية العادية، والتي طلبوا من أجلها تحليل "نظام التوصيل" القلبي، أي الهياكل التي ينتج منها التحفيز الكهربائي الذي يسمح للقلب بالانقباض.