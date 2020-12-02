السعودية تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم /الأربعاء/، تسجيل 249 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 357 ألفا و872 إصابة.

وذكرت الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم تسجيل 337 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 347 ألفا و513 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5919 حالة بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.