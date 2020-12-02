السعودية تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم /الأربعاء/، تسجيل 249 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 357 ألفا و872 إصابة.
وذكرت الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم تسجيل 337 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 347 ألفا و513 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5919 حالة بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.
السعودية تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:11 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم /الأربعاء/، تسجيل 249 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 357 ألفا و872 إصابة.
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