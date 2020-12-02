اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:11 م
السعودية تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم /الأربعاء/، تسجيل 249 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 357 ألفا و872 إصابة.
وذكرت الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم تسجيل 337 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 347 ألفا و513 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5919 حالة بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.


السعودية

كورونا

كورونا فى السعودية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة