الرئيس الصومالى يعين مبعوثًا جديدًا للقرن الأفريقى والبحر الأحمر وخليج عدن

مقديشيو /أ ش أ/

عين الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأربعاء، السفير يوسف غراد عمر مبعوثًا خاصًا إلى القرن الأفريقى والبحر الأحمر وخليج عدن خلفا لبلال محمد عثمان.

ودعا الرئيس، المبعوث الخاص الجديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن يلعب دورا بارزا فى مساهمة البلاد فى المبادرات الإقليمية، على أساس التعاون وحسن الجوار والتعاون الاقتصادى والأمنى ​​والسياسي.

وسبق وأن تقلد السفير يوسف غراد عمر منصب سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.