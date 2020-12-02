الدفاع الروسية ترصد 31 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 31 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات (إدلب - حلب - اللاذقية - حماة).
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 13 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد مما أعلنه الجانب التركي من انتهاكات.
وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ في سوريا بشكل عام 2648 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ 4 ملايين و597 ألفًا و447 طنًا.
الدفاع الروسية ترصد 31 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضيةالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:32 م
سوريا - أرشيفية
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 31 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات (إدلب - حلب - اللاذقية - حماة).
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