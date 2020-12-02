الداخلية التونسية: ضبط عنصر تكفيرى بولاية جندوبة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية جندوبة، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري خطير، لانتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه مدى الحياة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التكفيري، يبلغ من العمر 33 سنة، وقاطن بجهة غار الدماء بولاية جندوبة، وقد أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تونس، بعد مراجعتها، بالاحتفاظ بهذا الشخص.
الداخلية التونسية: ضبط عنصر تكفيرى بولاية جندوبةالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:01 م
الشرطة التونسية - أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية جندوبة، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري خطير، لانتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه مدى الحياة.
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