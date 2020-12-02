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الخارجية السودانية: نعتزم إجلاء كافة مواطنينا الراغبين فى العودة من ليبيا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:12 م
الخارجية السودانية: نعتزم إجلاء كافة مواطنينا الراغبين فى العودة من ليبيا رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
كتب : أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، على عزمها إجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا، وتهيب بكل أبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة فى طرابلس مباشرة، وأن أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة سفارة الخرطوم في طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا، مشيرة إلى وصول مطار الخرطوم صباح اليوم الأربعاء دفعة تضم من 13 من السودانيين العائدين من ليبيا وعددهم 143 مواطنا.

وقامت وزارة الخارجية السودانية، والبعثة فى طرابلس بالتنسيق والترتيب مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى أرض الوطن، وتجرى الترتيبات حالياً لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري.


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