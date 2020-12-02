اليوم السابع
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الجيش العراقى يعلن تصفية مجموعة إرهابية استهدفت مواطنين بصلاح الدين

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 07:00 ص
الجيش العراقى يعلن تصفية مجموعة إرهابية استهدفت مواطنين بصلاح الدين الجيش العراقى
كتب محمد جمال

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اعلنت خلية الاعلام الأمنى، الأربعاء، عن قتل "المجموعة الارهابية" التي استهدفت مواطنين فى صلاح الدين، وقالت الخلية فى بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "من خلال متابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور فى وكالة استخبارات الداخلية تم تحديد المجموعة الارهابية التي ارتكبت الاعمال الارهابية ضد المواطنين بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين فى سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك".
 
وأضافت أنه "وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولى مساء امس الثلاثاء اربع ضربات جوية بطائرات اف ١٥ اسفرت عن قتل كامل المجموعة الارهابية المتكونه من خمسة ارهابيين".

 


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