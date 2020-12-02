الجزائر تسجل 932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر /أ ش أ/

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء تسجيل 932 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و17 حالة وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 8485 ألفا و84 حالة إصابة، و2464 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 54 ألفا و990 حالة ، بعد شفاء 585 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 43 مصابا فى العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.