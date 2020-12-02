اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:28 م
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الجبير يبحث مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولى استقرار أسواق الطاقة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:00 م
الجبير يبحث مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولى استقرار أسواق الطاقة وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير
أ ش أ

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بحث وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماك مينجل، استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدولة السعودي استعرض -خلال اللقاء- دور المملكة وحرصها على أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي ودور المجتمع الدولي في أهمية ضمان أمن الملاحة في الممرات البحرية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


السعودية

عادل الجبير

منتدى الطاقة الدولي

جوزيف ماك مينجل

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