اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:57 ص
خالد صلاح
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:56 ص
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال -ارشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين من مدينة قلقيلية، وشابا من قرية كفر لاقف شرق المدينة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد أن داهمت عددا من المنازل، وفي الخليل اعتقلت اثنين، وفي جنين اعتقلت شابا بعد أن داهمت منزله، وفي رام الله اعتقلت الأسير المحرر محمود صافي من بلدة دير أبو مشعل.

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