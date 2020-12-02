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الأمم المتحدة: 20 ألف مقاتل أجنبى فى ليبيا يمثلون أزمة خطيرة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:57 م
الأمم المتحدة: 20 ألف مقاتل أجنبى فى ليبيا يمثلون أزمة خطيرة ليبيا
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت الأمم المتحدة، أنه يوجد نحو 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة فى ليبيا وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية، كما حذرت أطراف الحوار السياسى الليبى من التقاعس وعرقلة جهود الحل السياسى، مؤكدة أن هناك أطراف تواصل إدخال السلاح إلى ليبيا وهذا ليس فى مصلحة البلد، مشيرة إلى أنها قطعت شوطا واسعا فى ملتقى الحوار فى تونس من خلال تحديد موعد للانتخابات، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية.

أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، على عزمها إجلاء كل السودانيين الراغبين فى العودة من ليبيا، وتهيب بكل أبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة فى طرابلس مباشرة، وأن أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة سفارة الخرطوم فى طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا، مشيرة إلى وصول مطار الخرطوم صباح اليوم الأربعاء دفعة تضم من 13 من السودانيين العائدين من ليبيا وعددهم 143 مواطنا.

وقامت وزارة الخارجية السودانية، والبعثة فى طرابلس بالتنسيق والترتيب مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى أرض الوطن، وتجرى الترتيبات حالياً لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى.

 


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