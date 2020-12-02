الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع الأثيوبية للسماح بوصول المساعدات للمنكوبين

كتبت - هند المغربي

تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع في تيجراي الأثيوبية، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة والآمنة إلى المنطقة. وفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الأنسانية " أوتشا". وقال بيان المكتب انه منذ ما يقرب من شهر منذ بدء النزاع، يستمر الوضع الإنساني في التدهور، مع ورود عدة تقارير حول نقص حاد في إمدادات الطوارئ للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

ولفت البيان إلى أن الصراع في تيجراي يدور في منطقة كان فيها أكثر من 800 ألف شخص بحاجة ماسة بالفعل للمساعدة والحماية، بما في ذلك ما يقرب من 96 الف لاجئ إريتري وما يقرب من 600 الف شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار البيان الى أن العاملين في المجال الإنسان من داخل تيجراي أبلغوا الى الحاجة الماسة إلى الوصول الفوري إلى السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود لتشغيل مضخات المياه وتمكين الاستجابة الشاملة ، ليتمكنوا من الحفاظ على الاستجابة المستمرة وتوسيع نطاقها لمساعدة الأشخاص المتضررين.

نشرت الأمم المتحدة أفرادًا مسبقًا في مواقع رئيسية في عفار وأمهرة لدعم بعثات التقييم والاستجابة المحتملة في تيجراي ، بينما تستمر مفاوضات الوصول.