اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأشغال الكويتية تنهي خدمات 80 موظفا وافدا في مارس المقبل

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:28 ص
الأشغال الكويتية تنهي خدمات 80 موظفا وافدا في مارس المقبل مجلس النواب الكويتى
أ ش أ

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أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية إسماعيل الفيلكاوي قرارا بإنهاء خدمات 80 موظفا من غير الكويتيين في الوزارة؛ وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وأكد الفيلكاوي أن ذلك القرار يأتي في إطار خطة وزارة الأشغال العامة، لتطوير آلية العمل بها، وتمكين الكوادر الكويتية من خلال خطة التكويت والإحلال التي تسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
 
وأوضح أنه من ضمن الذين شملهم القرار، مستشارين، ومحاسبين، ومهندسين، وكذلك ممن يعملون بالوزارة على بند المكافآت والعقود الخاصة، ومن تمت الاستعانة للعمل بهم في الوزارة خلال الفترة السابقة.
 
ولفت وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية إلى أنه تم توجيه إنذارات وبلاغات للمستغنى عنهم من قبل الوزارة كإجراء قانوني، بينما أرسلت الوزارة كشفا بأسماء الموظفين الـ80 الذين تم الاستغناء عن خدماتهم إلى ديوان الخدمة المدنية لإخطارهم بذلك؛ وذلك بناء على طلب الديوان.
 

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