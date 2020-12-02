استخراج الجثة الخامسة من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جثة خامسة من أهالي العقار المنهار من منطقة محرم بك وهى هايدى محمد عليوة، 22 سنة، وتم نقلها إلى المشرحة، كما تم استخراج مجدي النمر، والد الشاب الذي انتشلت جثته منذ قليل أحمد مجدي النمر 28عامًا، وكان قد انتشلت جثة بسنت محمود 29 سنة وأحمد ومحمود عبد العزيز وجارٍ البحث عن باقى الجثامين.

وقرر مهندسو حي وسط ومحافظة الإسكندرية إخلاء عقار مجاور لعقار محرم بك المنهار، لتأثره من جراء عملية الانهيار.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقار المنهار الكائن بـ16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط، وهو عقار قديم مأهول بالسكان والمكون من دور أرضي وثلاث أدوار وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس الحي.

وعلى الفور كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود أسرتين بالعقار .

وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .