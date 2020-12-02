اليوم السابع
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اتهام قائد الجيش اللبنانى السابق بالإثراء غير المشروع

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:49 م
اتهام قائد الجيش اللبنانى السابق بالإثراء غير المشروع القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي
أ ش أ

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قررت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، التحقيق مع القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي و 7 ضباط آخرين، لاتهامهم بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا، حدد يوم /الأربعاء/ المقبل لمباشرة التحقيق مع قائد الجيش السابق والضباط السبعة الآخرين.
وأشارت إلى أن التحقيقات تُجرى في ضوء مستندات تفيد بقيام قائد الجيش اللبناني السابق بإيداع مبالغ مالية بقيمة مليون و 200 ألف دولار في الحسابات المشتركة له وأفراد عائلته بأحد البنوك، فضلا عن حجم الممتلكات والشركات والأموال التي تخص العماد قهوجي والضباط الآخرين الذين ستُجرى التحقيقات بشأن ثرواتهم.
وأضافت أن التحقيقات بدأت بمعرفة القضاء العسكري، ثم أحيلت إلى النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ اللازم قانونا في ضوء الاختصاص الذي حدده قانون الإثراء غير المشروع.


لبنان

جان قهوجى

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فساد

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