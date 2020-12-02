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إيقاف رحلات الغوص بشعاب الفنستون بمرسى علم لمتابعة سلامة الاستخدامات الطبيعية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:21 م
إيقاف رحلات الغوص بشعاب الفنستون بمرسى علم لمتابعة سلامة الاستخدامات الطبيعية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، إيقاف أنشطة الغوص ورحلات السفارى بمنطقة شعاب الفينستون شمال مرسى علم لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمتابعة حالة الموقع واستقرار وسلامة الاستخدامات الطبيعية.

وكلف إدارة المحميات بتشكيل لجنة علمية لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش الموجودة بالمنطقة، والوقوف على الأسباب التى أدت إلى التغيرات البيئية بالمنطقة

كانت صباح اليوم، تعرضت ألمانية الجنسية فى العقد الرابع من العمر خلال ممارستها رياضة الغوص فى موقع الغوص المسمى الفينستون لهجوم من سمكة قرش من نوع long manous، وتمكن المرافقين لها من الغواصين من إنقاذها

ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة نقلها إلى المستشفى القريب للمنطقة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لها، حيث تم عمل خياطة لمكان الجرح بكتفها الأيسر، وحالتها مستقرة وعادة لمقر إقامتها.

 


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