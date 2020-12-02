اليوم السابع
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إيطاليا تدشن الموقع الإلكتروني لرئاستها الدورية لمجموعة العشرين

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:07 م
إيطاليا تدشن الموقع الإلكتروني لرئاستها الدورية لمجموعة العشرين ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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دشنت الحكومة الإيطالية على شبكة الإنترنت موقع رئاستها الدورية لمجموعة العشرين، والتي بدأت اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020. وأشارت الحكومة الإيطالية الى أنه في عام 2021، سيُطلب من المجتمع الدولي إظهار الشجاعة والطموح للتغلب على تحديات الساعة الكبرى: من الوباء إلى تغير المناخ ، ومن دعم الابتكار إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

يتمحور برنامج الرئاسة الإيطالية للمجموعة حول ثلاثة ركائز: الكوكب، الازدهار، البشر، والتي تلخص حاجة المجتمع الدولي إلى الاهتمام بكوكب الارض وساكنيه البشر ، والى ضمان انتعاش اقتصادي قوي شامل ومستدام.

وستتوج الرئاسة الدورية الايطالية بقمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في روما يومي 30 و 31 أكتوبر.

كما ستستضيف الرئاسة الإيطالية والمفوضية الأوروبية معًا، قمة مجموعة العشرين العالمية للصحة ، والتي ستنعقد في روما في 21 مايو ، والتي ستتيح معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالطوارئ الصحية.

 


ايطاليا

موقع ايطالى

مجموعة العشرين

المفوضية الاوروبية

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