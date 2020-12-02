إعادة فرز ثانية لأصوات ولاية جورجيا تؤكد فوز بايدن

واشنطن (رويترز)

قال براد رافنسبرجر أكبر مسؤول انتخابى فى ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن فى سبيله للفوز بأصوات الولاية فى المجمع الانتخابى بعد ثانى عملية لإعادة فرز وإحصاء الأصوات بالولاية، ويدحض ذلك مزاعم بأن التصويت شهد تزويرا.

وقال رافنسبرجر، وهو جمهوري، "يبدو أن نائب الرئيس بايدن سيفوز فى جورجيا وهو رئيسنا المنتخب" وأشار إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية لم تسفر عن تغييرات كبيرة بعد أن طالبت بها حملة إعادة انتخاب الرئيس الجمهورى دونالد ترامب.