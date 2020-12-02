اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة شخصين جراء حادث طعن فى هولندا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:43 م
إصابة شخصين جراء حادث طعن فى هولندا الشرطة الهولندية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان جراء حادث طعن داخل أحد المحال التجارية في هولندا، اليوم الأربعاء، فيما فر منفذ الهجوم هاربا.
وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحادث وقع بوسط مدينة "لاهاي" وأن حريقا شب في المتجر وتم السيطرة عليه بسرعة فيما نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وطالبت من لديه معلومات بتقديمها، فيما لم تتح المزيد من المعلومات والتفاصيل بشأن الحادث ودوافعه.


هولندا

حادث طعن

حادث طعن فى هولندا

الشرطة الهولندية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة