إصابة شخصين جراء حادث طعن فى هولندا

أصيب شخصان جراء حادث طعن داخل أحد المحال التجارية في هولندا، اليوم الأربعاء، فيما فر منفذ الهجوم هاربا.
وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحادث وقع بوسط مدينة "لاهاي" وأن حريقا شب في المتجر وتم السيطرة عليه بسرعة فيما نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وطالبت من لديه معلومات بتقديمها، فيما لم تتح المزيد من المعلومات والتفاصيل بشأن الحادث ودوافعه.
إصابة شخصين جراء حادث طعن فى هولنداالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:43 م
الشرطة الهولندية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان جراء حادث طعن داخل أحد المحال التجارية في هولندا، اليوم الأربعاء، فيما فر منفذ الهجوم هاربا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
إصابة عدة أشخاص فى حادث طعن ببلدة ألمانية واعتقال مشتبه بهالجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:18 ص
حادث طعن فى مقاطعة كيبيك الكندية ووقوع ضحاياالأحد، 01 نوفمبر 2020 08:39 ص
قتيلان و5 جرحى فى حادث طعن بمقاطعة كيبيك بكنداالأحد، 01 نوفمبر 2020 08:38 ص
الشرطة الفرنسية تعلن استمرار عمليات الاعتقال المرتبطة بحادث طعن شارلى إيبدوالسبت، 26 سبتمبر 2020 02:37 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة