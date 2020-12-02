اليوم السابع
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أمريكا تخطط للبدء فى التطعيم مع ارتفاع وفيات كورونا من جديد

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:39 ص
أمريكا تخطط للبدء فى التطعيم مع ارتفاع وفيات كورونا من جديد لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن مسؤول أمريكي كبير في قطاع الصحة عن خطط للبدء في تطعيم الأمريكيين لوقايتهم من فيروس كورونا في وقت قريب ربما في منتصف ديسمبر، وذلك فيما سجلت البلاد أعلى عدد يومي من الوفيات منذ ستة أشهر.

وقال منصف السلاوي كبير المستشارين في برنامج الرئيس دونالد ترامب (أوبيريشن وُرب سبيد)، أو السرعة الفائقة، أمس الثلاثاء إن نحو 20 مليون أمريكي قد يتلقون التطعيم المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية عام 2020 وسيكون بمقدور معظم الأمريكيين تلقي لقاحات عالية الفعالية بحلول منتصف 2021.

وأضاف السلاوي، وهو رئيس تنفيذي سابق لجلاكسو سميثكلاين ويشرف على الجزء الخاص باللقاحات في البرنامج "خلال 24 ساعة، أو ربما 36 إلى 48 ساعة على الأكثر، من الموافقة، سيكون ممكنا حقن الناس باللقاح".

جاءت تصريحاته خلال فعالية نظمتها صحيفة واشنطن بوست في يوم شهد تسجيل 2295 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس حتى قبل إعلان ولاية كاليفورنيا، الأكثر سكانا، عن حصيلتها الكاملة. وقال مسؤولون في عدة ولايات إن عطلة عيد الشكر سبب لارتفاع الأعداد.

 


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