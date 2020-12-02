ألمانيا تمدد قيود كورونا حتى العاشر من يناير

رويترز

قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بعد أن أجرت محادثات مع حكام الولايات إن السلطات ستمدد القيود والإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار كوفيد-19 حتى العاشر من يناير.

وكان من المقرر أن تنتهي تلك الإجراءات في 20 ديسمبر، وتشمل إبقاء المطاعم والفنادق مغلقة، وحد التجمعات لتقتصر على خمسة أفراد من منزلين. وسيجري تخفيف قيود التجمعات قليلا وقت عطلات عيد الميلاد للسماح للعائلات بتبادل الزيارات.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي "الولايات ستمدد الإجراءات المفروضة فيها من 20 ديسمبر وحتى العاشر من يناير... من حيث المبدأ ستبقى الأمور على ما هي عليه" مشيرة إلى أن جولة أخرى من المناقشات ستجرى بهذا الشأن في الرابع من يناير كانون الثاني لتقييم الأوضاع.

وعلى الرغم من أن الزيادة اليومية في أعداد المصابين بالمرض بدأت في التراجع إلا أن ألمانيا سجلت، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة. وحتى المناطق التي تفادت من قبل ظهور بؤر للوباء تشهد حاليا زيادة في أعداد الإصابة.

وسجلت ألمانيا أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا و487 وفاة وهو رقم قياسي في يوم واحد.