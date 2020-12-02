أفغانستان تسجل 263 إصابات جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة

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سجلت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأربعاء، 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و22 وفاة مرتبطة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 46 ألفا و980 إصابة، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1822 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 37 ألفا و26 شخصا، بعد تسجيل 119 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء اختبارات كوفيد-19 لما لا يقل عن 152 ألفا و108 أشخاص حتى الآن في المختبرات الحكومية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 7 آلاف و748 حالة.