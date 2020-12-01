10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد بـ3 دوائر بجولة الإعادة لانتخابات نواب الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تستعد محافظة الإسماعيلية، لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقرر لها 7 و8 ديسمبر المقبل، حيث يخوض 10 مرشحين جولة الإعادة للتنافس على 5 مقاعد بـ 3 دوائر فى المحافظة.

وينافس فى الإسماعيلية 10 مرشحين على 5 مقاعد وتضم المحافظة 3 دوائر، و319 لجنة فرعية، يشرف عليها 201 مركزًا انتخابيًا، ويبلغ من لهم حق التصويت 901 ألف و569 ناخب وناخبة.

ويخوض الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين وهم أحمد دندش وعصام دياب وأسامة العدوى وحسين عبد ربه، ويتنافس مرشحين هم محمد طلبة وعصام منسى، فى الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة القنطرة ومخصص لها مقعد واحد، كما بتنافس 4 مرشحين فى الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة القصاصين الجديدة وهم أحمد بدران البعلى وسامى سليم وأحمد سليمان ومحمد حامد غنام، ومخصص لها مقعدين.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020 المقرر لها 7 و8 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبًا للتعامل مع أى موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولًا بأول عليه.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، تقرر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أعتبارًا من يوم 6 ديسمبر، ويستمر العمل حتى الانتهاء من الانتخابات لمتابعة سير وانتظام كافة الخدمات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على الالتزام التام من الجميع بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية تداعيات للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعى وعدم السماح بأى شكل من أشكال الزحام أو التكدس وتوفير كافة سبل المناخ الآمن والمناسب لجميع الناخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الأدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التى يجرى بها الانتخابات بأنواعها والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أى معوقات قد تحدث.

وأكد "بشارة"، أنه تم توفير مصادر إضاءة تبادلية فى جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضى بكل مركز انتخابى وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع، ومراجعة إجراءات الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء حرم أمن باستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التى تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسى لانتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابى مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.