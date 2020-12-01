يسرائيل هيوم تكشف اتفاق وزير الهجرة الإسرائيلى على تهجير 2000 يهودى أثيوبى

كتب- هاشم الفخراني

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول زيارة وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو ورئيس الوكالة اليهودية المعنية بهجرة اليهود حول العالم يتسحاق هرتصوج إلى أثيوبيا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق بتهجير 2000 من يهود الفلاشا إلى إسرائيل بسبب الصراعات الدائرة حاليا في أقليم تيجري.

و قالت الوزيرة قبل مغادرتها تل أبيب إنها لن تعود إلى إسرائيل إلا عقب الاتفاق على عودة عدد مرضي من يهود الفلاشا الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية وأمنية غير مستقرة.

وأضاف هرتصوج أن عودة 2000 يهودي إلى إسرائيل قطرة من غيث حيث هناك استعدادات لاستقبال آلاف المهاجرين الذين سيتم لم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات عديدة. من التيه.

وأضافت الصحيفة أن زيارة الوفد تهدف إلى متابعة الاستعدادات عن كثب للهجرة وتسريع وصولهم خاصة في ظل أزمة كورونا حيث يتوقع إتمام هجرة 2000 يهودي أثيوبي حتى نهاية يناير المقبل.