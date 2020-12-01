اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة أكثر من 268 ألف شخص بكورونا فى أمريكا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:30 م
وفاة أكثر من 268 ألف شخص بكورونا فى أمريكا كورونا فى أمريكا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم الثلاثاء بأنه تم تسجيل 3 ملايين و554 ألفا و38 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 268 ألفا و434 حالة وفاة منذ بداية الوباء.
وذكرت الجامعة -حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية- أنه تم تسجيل 12 ألفا و817 حالة إصابة جديدة بالفيروس و389 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى هذه اللحظة اليوم.


كورونا

الولايات المتحدة

كورونا فى أمريكا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة