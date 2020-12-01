وزير الخارجية البحرينى يؤكد إيران لها نوايا خبيثة من برنامجها النووى

المنامة /أ ش أ/

حذر وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى من البرنامج النووى لإيران، مؤكدا أن لإيران نوايا خبيثة.

ودعا الزياني، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو ضمن الحوار الاستراتيجى مع الولايات المتحدة حسبما ذكرت قناة العربية ، المجتمع الدولى للاستمرار فى الضغط على النظام الإيرانى لوقف تطوير الصواريخ الباليستية.

وأكد الزيانى أن الشراكة البحرينية الأمريكية كانت حجر الأساس لأمن الخليج، مشيرا إلى أن بلاده تركز على شراكة أعمق مع الولايات المتحدة فى الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أكد الزيانى أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستساعد فى إعادة رسم الشرق الأوسط، مشيرا إلى رغبة بلاده فى تحقيق المزيد من الازدهار لدول المنطقة.

من جانبه، أكد بومبيو، أن الاتفاق الابراهيمى يجلب السلام والاستقرار الاقتصادى للمنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون مع البحرين لمحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر، وأن العقوبات حرمت إيران من تمويل الجماعات الإرهابية.

يذكر أن وفداً بحرينياً مكون من 40 مسؤولا رفيع المستوى كان وصل إسرائيل، الثلاثاء، فى زيارة تمتد ليومين يتم خلالها بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادى وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.