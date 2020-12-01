وزير التضامن من كفر الشيخ: توفير بدل ومراكب للصيادات ورعايتهن صحيا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أنها تسعى للاستجابة لمطالب الصيادات فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة إلى أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراعى على "تكافل وكرامة" مرة أخرى، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لعدد من صيادات مركزى مطوبس ودسوق، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية"بر أمان" من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعى أسرتها.

وقالت وزيرة التضامن، إنها ستوفر زى " بدلة" للصيد، بالإضافة إلى شبكة غزل تساعدهن على الصيد وبوكس فايبر "ثلاجة"لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم على الصيد، كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن، وأنها سترسل فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول على برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.