وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان دور الأيتام

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور، محافظ كفرالشيخ لدور الأيتام بمدينة كفرالشيخ، واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما يتعلق بمشروعات الوزارة التى يتم تنفيذها فى المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعى لشرح واف عن الامكانيات التى تضمها جمعية الهلال الأحمر، والخدمات الطبية التى تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التى تم تجهيزها على أحدث مستوى وتضم عشر أسرة، كما أن وحدة الغسيل الكلوى تضم 15 جهازا، بالإضافة إلى جهازين للتنفس الصناعي.

والتقت وزيرة التضامن بالعاملين داخل جمعية الهلال الاحمر المصري،حيث وجهت لهم الشكر على مجهوداتهم التى يقدمونها للمواطنين، كما طالبتهم بالاستمرار على نفس وتيرة العمل المتميز وتقديم كل الخدمات المتاحة للمواطنين، كما تفقدت الوزيرة أيضًا، فى إطار الزيارة، دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع الأيتام، وتضم 24 طفلا.