اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:39 م
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وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 3 إرهابيين شمال البلاد

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:09 م
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 3 إرهابيين شمال البلاد الجيش الجزائرى
كتب : أحمد جمعة

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قُتل 3 إرهابيين، الثلاثاء، خلال اشتباك مع الجيش الجزائرى فى شمال شرق البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التى أكدت أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة.

وجاء فى بيان أول لوزارة الدفاع الجزائرية، أن مفرزة للجيش الوطني تمكّنت من "القضاء على إرهابيين اثنين" فى جيجل، قبل أن تعلن الوزارة فى بيان ثان مقتل إرهابي ثالث.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش تمكّن من "استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى 12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة و7 أجهزة اتصال وألبسة وأدوية".


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