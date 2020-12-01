نائب محافظ قنا: تدريب 480 شخصا فى مشروع "شباب صناع"

قنا صابر سعيد

شارك حازم عمر، نائب المحافظ، في اجتماع اللجنة التنسيقية لدعم ومتابعة مشروع "شباب صناع" بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمال، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأسعد السيد، وكيل وزارة القوى العامة.

استعرض نائب، المحافظ أنشطة المشروع والتي تستهدف تدريب وتشغيل 480 من الشباب من الجنسين بعدد 30 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظتي قنا والأقصر من خلال التدريب علي خمس حرف يدوية وتراثية هي ( صناعة خشب السرسوع - الفركة القناوي – الخياطة – التطريز – السرفلة ).

وأشار عمر، خلال الاجتماع إلى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا للارتقاء بالصناعات اليدوية، حيث تم تخصيص منطقتين لإنشاء تكتلات لصناعتيّ الفركة والعسل الأسود بمدينتيّ نقادة ونجع حمادي كما ان المحافظة شاركت بمعرض "تراثنا" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي من خلال جناح يضم 7 عارضين لمنتجات صناعة الفركة بنقادة يمثلون أكثر من 500 حرفي لصناعة الفركة بقنا، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتلك الصناعات الحرفية.

وأكد نائب المحافظ، ضرورة عمل وحدة دائمة للتدريب على تلك الصناعات وإقامة معارض ثابتة ومتحركة لترويج منتجاتها لاسيما في الأماكن التي تشهد إقبالا من المواطنين، مقدما شكره للقائمين على المشروع لدعمهم فكرة ريادة الأعمال داخل المحافظة والتي تساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل مناسبة لأبناء قنا.