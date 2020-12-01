مياه المنوفية تعلن خطة غسيل شبكات المحافظة خلال شهر ديسمبر الجارى.. صور

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على أنه تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهرا من نفس اليوم.

كما أكد رئيس شركة مياه الشرب على أنه لم يتم قطع المياه خلال أيام الإعادة بانتخابات مجلس النواب بنطاق المحافظة من يوم 6 وحتي 9 ديسمبر 2020 وذلك فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال الانتخابات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم 01220906668 .