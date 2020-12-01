اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تطلق إذاعة ثقافية لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 03:07 ص
موريتانيا تطلق إذاعة ثقافية لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أطلقت موريتانيا إذاعة ثقافية متخصصة جديدة، تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الشباب، وتوظيفها في إيجاد حلول لتحديات الجريمة المنظمة، ولمواجهة خطابات الكراهية والتطرف، وبناء الوطن.
وقال المدير العام لشبكة إذاعة موريتانيا محمد الشيخ سيدي محمد إن الإذاعة الثقافية الجديدة ستمكِّن من مواجهة التطرف والغلو، وحركات التكفير والتدمير، وخطر عدم الاستقرار، والانتشار المفاجئ للكوارث المناخية والأوبئة الجرثومية، وتنامي خطابات الكراهية على أساس اللون والطائفة والطبقة الاجتماعية وغيرها.


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الجريمة المنظمة

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