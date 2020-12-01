منظمات حقوقية تؤكد إعدام عالم سويدى إيرانى فى طهران ربما أصبح وشيكا

دبى (رويترز)

قالت منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، إن العالم السويدي-الإيرانى أحمد رضا جلالى المحكوم عليه بالإعدام فى إيران بتهم التجسس ربما يواجه تنفيذا وشيكا للحكم.

وقالت منظمة العفو الدولية على تويتر "فى الأول من ديسمبر، قال قاض إن أحمد رضا سيُنقل إلى سجن رجائى شهر اليوم من أجل التنفيذ الوشيك للإعدام".

وقالت منظمة إيران هيومن رايتس لحقوق الإنسان فى بيان نقلا عن زوجته فيدا مهرانيا "تم إبلاغ محاميه بأن أحمد رضا سينقل إلى سجن رجائى شهر... اليوم (الثلاثاء أول ديسمبر)، ولم يصدر رد فعل إيرانى رسمى على التقارير.

وقالت وزيرة خارجية السويد فى الأسبوع الماضى إنها اتصلت بنظيرها الإيرانى بعد أن أفادت تقارير بأن إيران قد تنفذ قريبا حكم الإعدام فى جلالي.

وأٌلقى القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر فى معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، فى إيران عام 2016 وأُدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها فى اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين، وأيّدت المحكمة العليا فى إيران حكم الإعدام فى 2017.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران بالقبض على عدد من مزدوجى الجنسية فى محاولة للحصول على تنازلات من دول أخرى. ودأبت إيران على نفى ذلك.