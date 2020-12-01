مقتل وإصابة 17 مسلحًا من طالبان فى إقليم غزنة شرق أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 9 مُسلحين من حركة طالبان حتفهم وأصيب 8 آخرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم غزنة شرق أفغانستان .
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، فى حسابها على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات وقعت في منطقة جيرو بالإقليم، بينما كان يعد هؤلاء المسلحون لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن في الإقليم.
وأوضحت الوزارة أنها دمرت معقلًا لهؤلاء المُسلحين ودمرت كمية كبيرة من الأسلحة به.. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.
مقتل وإصابة 17 مسلحًا من طالبان فى إقليم غزنة شرق أفغانستانالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:07 م
أفغانستان - أرشيفية
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لقى ما لا يقل عن 9 مُسلحين من حركة طالبان حتفهم وأصيب 8 آخرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم غزنة شرق أفغانستان .
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