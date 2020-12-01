مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: المغرب شريك فى إدارة ملف الهجرة

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، اليوم /الثلاثاء/ بالرباط، أن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد في مجال إدارة ملف الهجرة.
وقال المفوض الأوروبي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما - "إن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد الأوروبي في معالجة هذه القضية، ومن هنا تبرز أهمية دعمه في كافة الجهود التي يبذلها من أجل إدارة أفضل لهذه القضية التي يمكن أن تخلق ليس فقط مشكلات أمنية، ولكن أيضا مشكلات ذات طبيعة اقتصادية".
مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: المغرب شريك فى إدارة ملف الهجرةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:33 م
الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، اليوم /الثلاثاء/ بالرباط، أن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد في مجال إدارة ملف الهجرة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة فى المغربالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:56 م
المغرب يدعو إلى تطوير سياسات الاتحاد الأوروبى للجوارالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:41 م
المغرب يتضامن مع القضية الفلسطينية ويصفها بالمركزيةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:23 م
اتحاد المغرب العربى يدين تدخل البرلمان الأوروبى فى شؤون الجزائرالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:42 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة