اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:39 م
خالد صلاح
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مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: المغرب شريك فى إدارة ملف الهجرة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:33 م
مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: المغرب شريك فى إدارة ملف الهجرة الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، اليوم /الثلاثاء/ بالرباط، أن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد في مجال إدارة ملف الهجرة.
وقال المفوض الأوروبي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما - "إن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد الأوروبي في معالجة هذه القضية، ومن هنا تبرز أهمية دعمه في كافة الجهود التي يبذلها من أجل إدارة أفضل لهذه القضية التي يمكن أن تخلق ليس فقط مشكلات أمنية، ولكن أيضا مشكلات ذات طبيعة اقتصادية".


المغرب

الاتحاد الأوروبى

سياسة الجوار الأوروبى

أوليفر فاريلي

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