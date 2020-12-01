مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: المغرب شريك فى إدارة ملف الهجرة

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أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، اليوم /الثلاثاء/ بالرباط، أن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد في مجال إدارة ملف الهجرة.

وقال المفوض الأوروبي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما - "إن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد الأوروبي في معالجة هذه القضية، ومن هنا تبرز أهمية دعمه في كافة الجهود التي يبذلها من أجل إدارة أفضل لهذه القضية التي يمكن أن تخلق ليس فقط مشكلات أمنية، ولكن أيضا مشكلات ذات طبيعة اقتصادية".