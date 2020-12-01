مصادر تؤكد حصول زعيم كوريا الشمالية على لقاح صينى ضد كورونا

رويترز

قال محلل أمريكى اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين في المخابرات اليابانية لم يسمهما إن الصين قدمت لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وعائلته.

وقال هاري كازيانيس خبير الشؤون الكورية الشمالية في مركز ناشيونال إنتريست البحثي في واشنطن إن أفراد عائلة كيم وعددا من كبار مسؤولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح.

وأضاف أنه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم وما إذا كان قد ثبت أنه آمن.

وكتب كازيانيس مقالا لموقع (19فورتي فايف) على الإنترنت قال فيه "تم تطعيم كيم جونج أون وعدد من كبار المسؤولين الآخرين من عائلته ومن شبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية".