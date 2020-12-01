مشروع لإنشاء مركز المهارات والمحاكاة بصيدلة جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمى لتصبح جامعة ذكية وفقا لتوجهات الدولة، حيث يعد تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم من أهم حلقات المنظومة التعليمية وأكثر العناصر تداخلا مع كل مكونات العملية التعليمية.

وتماشيا مع هذا السياق أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الصيدلة قامت بالتقدم لإنشاء مركز المهارات والمحاكاه.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر مصطفي عميد كلية الصيدلة، أن مشروع إنشاء مركز المهارات والمحاكاه يأتى فى إطار سعي كلية الصيدلة لتخريج طلاب ذوى قدرة تنافسية عالية على المستوى المحلى والإقليمي من خلال ما توفر لطلابها تعليما لإعداد صيدليا متميزا.

وأضافت الدكتورة غادة مكاوي حداد المدير التنفيذي لمشروع لانشاء مركز المهارات والمحاكاه أن إنشاء هذا المركز يأتى نتيجه ما يشهده التعليم العالى فى مصر من مرحلة هامة من السعى الدؤوب لمواكبة عصر التعليم الرقمى.

وأكملت الدكتورة دينا محمد على أن الجامعة تقدم كل الدعم للكلية وطلابها لتطبيق استراتيجيات جديدة وحديثة تمتاز بفهم عميق لمتطلبات هذا العصر من خلال انشاء هذا المركز.

في سياق آخر، اجتمعت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مع الدكتور سامي زلط أستاذ التنوع البيولوجي بجامعة قناة السويس والدكتورة سحر الشطورى مدير مكتب التعاون الدولى لمناقشة مبادرة إنشاء رابطة للتنمية المستدامة تدعمها الجامعة بالتعاون مع هيئة قناة السويس ومحافظة الاسماعيلية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة هجرس أن مبادرة رابطة التنمية المستدامة تهدف إلى حشد كافة الجهود والموارد المتاحة والخبرات البحثية لدعم تحقيق أهداف التنمية بما يتفق مع إستراتيجية مصر 2030.