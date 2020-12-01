مدير عام الشرطة السودانية يؤكد تطور المنظومة الأمنية

أكد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ علي مدير عام قوات الشرطة السودانية، أن المنظومة الأمنية في السودان تطورت بفضل كفاءة الأجهزة النظامية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الشرطي حفظا لأمن الوطن والمواطن.
وشهد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، تخريج الدورة التدريبية الأساسية الأولى لرتبة الملازم أول شرطة بحضور عدد من قيادات المؤسسة، وأكد اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتوفير الامكانيات البشرية والمادية وتهيئة المناخ الملائم للقوات لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه.
ونقل المكتب الصحفي للشرطة السودانية، عن الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، قوله إن الدورة تُعتبر خطوة في طريق التحديث والتطوير، كما حظيت بالتدريب العلمي والميداني بمنظومة الصناعات الدفاعية.
مدير عام الشرطة السودانية يؤكد تطور المنظومة الأمنيةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:22 ص
الشرطة السودانية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ علي مدير عام قوات الشرطة السودانية، أن المنظومة الأمنية في السودان تطورت بفضل كفاءة الأجهزة النظامية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الشرطي حفظا لأمن الوطن والمواطن.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مشردون بمئات الآلاف فى ولاية بجنوب السودان بسبب العنف والفيضاناتالإثنين، 30 نوفمبر 2020 01:35 م
السودان يضبط شبكة لتهريب لاجئى التيجراى إلى أوروباالإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:50 م
البرهان يبحث مع بومبيو ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهابالإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:05 م
رئيس وزراء السودان يلتقى لجنة المساعى الحميدة لولاية جنوب كردفان محلية قديرالإثنين، 30 نوفمبر 2020 11:33 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة