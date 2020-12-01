اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن القليوبية يصدر حركة محدودة لرؤساء المباحث.. تعرف عليها

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:58 ص
مدير أمن القليوبية يصدر حركة محدودة لرؤساء المباحث.. تعرف عليها مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، حركة محدودة لرؤساء المباحث والبحث الجنائي بالمديرية، تضمنت نقل المقدم أسامة مشهور مديرا لعمليات إدارة البحث الجنائى، والمقدم محمود علام كرئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد غيته لإدارة مباحث التموين، والرائد محمود عقل كرئيسا لمباحث قسم شرطة قليوب.

كما تضمنت الحركة نقل الرائد محمد عماد كرئيسا لمباحث مركز شرطة كفر شكر، والرائد محمد الرفاعى كرئيسا لمباحث قسم الخانكة، والرائد محمد شديد كرئيسا مباحث لقسم قها، والرائد محمد أسامة كرئيسا لمباحث قسم الخصوص، والرائد إسماعيل خطاب لتنفيذ الأحكام، والنقيب عبد الرحمن نبيل كمعاون مباحث بقسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم ناصر الجمال مأمورا لقسم شرطة قها.

كما تم تجديد الثقة فى كلا من المقدم أحمد عصر كرئيسا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد فتحى كرئيسا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد سامى عفيفى كرئيسا لمباحث مركز الخانكة، والرائد حازم الخيال كرئيس لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد عبد المنعم كرئيسا لمباحث مركز شرطة بنها، والرائد إسلام مسعد كرئيسا لمباحث مركز قليوب، والرائد محمود إسماعيل كرئيس لمباحث مركز طوخ، والرائد يوسف الشامى كرئيسا لمباحث قسم العبور، والرائد أحمد حمدى كرئيسا لمباحث قسم ثان بنها، والرائد أحمد سامى كرئيسا لمباحث قسم أول بنها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حركة تنقلات

مباحث القليوبية

إدارة البحث الجنائى بالقليوبية

حركة تنقلات لمباحث القليوبية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية ينفى وجود حريق أو حالات اختناق داخل قسم ثان شبرا الخيمة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:56 ص

محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يشهدان إزالة عقار آيل للسقوط بطوخ.. صور

السبت، 28 نوفمبر 2020 01:02 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات حادث سطو على تاجرى مصوغات

الخميس، 26 نوفمبر 2020 10:34 م

أمن القليوبية يحقق مع عامل أقام علاقة جنسية مع خطيبته ويرد فسخ الخطوبة

الخميس، 26 نوفمبر 2020 01:39 م

أمن القليوبية يكشف ملابسات واقعة تغيب مريضة نفسية: كانت عند خالتها بالإسكندرية

الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:53 ص

أمن القليوبية يضبط دجالا حاول التعدى جنسيا على سيدة لتحقيق حلم الحمل

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة