مدير أمن القليوبية يصدر حركة محدودة لرؤساء المباحث.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، حركة محدودة لرؤساء المباحث والبحث الجنائي بالمديرية، تضمنت نقل المقدم أسامة مشهور مديرا لعمليات إدارة البحث الجنائى، والمقدم محمود علام كرئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد غيته لإدارة مباحث التموين، والرائد محمود عقل كرئيسا لمباحث قسم شرطة قليوب.

كما تضمنت الحركة نقل الرائد محمد عماد كرئيسا لمباحث مركز شرطة كفر شكر، والرائد محمد الرفاعى كرئيسا لمباحث قسم الخانكة، والرائد محمد شديد كرئيسا مباحث لقسم قها، والرائد محمد أسامة كرئيسا لمباحث قسم الخصوص، والرائد إسماعيل خطاب لتنفيذ الأحكام، والنقيب عبد الرحمن نبيل كمعاون مباحث بقسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم ناصر الجمال مأمورا لقسم شرطة قها.

كما تم تجديد الثقة فى كلا من المقدم أحمد عصر كرئيسا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد فتحى كرئيسا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد سامى عفيفى كرئيسا لمباحث مركز الخانكة، والرائد حازم الخيال كرئيس لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد عبد المنعم كرئيسا لمباحث مركز شرطة بنها، والرائد إسلام مسعد كرئيسا لمباحث مركز قليوب، والرائد محمود إسماعيل كرئيس لمباحث مركز طوخ، والرائد يوسف الشامى كرئيسا لمباحث قسم العبور، والرائد أحمد حمدى كرئيسا لمباحث قسم ثان بنها، والرائد أحمد سامى كرئيسا لمباحث قسم أول بنها.