محافظ كفر الشيخ: أطلقنا حملات توعية قبل مواعيد غلق المنشآت

كتب محمد عبد المجيد

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليقا على تطبيق مواعيد الغلق التى قررها مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم، إن أجهزة المحافظة التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال فى المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء، قائلاً "آن الأوان لأن تنتظم الحياة بالمواعيد الجديدة، بالإضافة لإجراءات كورونا الاحترازية".



وكشف محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج كلمة أخيرة، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية ON E، أن المحافظة قامت بحملات توعية حول مواعيد الغلق الجديدة قبل إنفاذ القرار اليوم الذى وافق الأول من ديسمبر لمدة 48 ساعة منذ صدور القرار حتى يكون التطبيق حازم، لكنه كشف أنه ستكون هناك مرونة فى مهلة حددها بنحو 48 ساعة حتى تتكيف المنشآت مع القرارات الجديدة مع احتمالية عدم معرفة البعض بتفاصيل القرار، موكدا أنه بعد 48 ساعة سيكون هناك تطبيق حازم لمواعيد الغلق تصل إلى حد غلق المنشآت المخالفة".



وأضاف اللواء جمال نور الدين، قائلاً: "إن قرارات الإغلاق للمحلات التجارية والورش ليس مرتبطا بجائحة كورونا، مؤكدا أن هناك العديد من الدول تطبق قرارات الإغلاق للمحلات التجارية وتحديد مواعيد محددة".