محافظ دمياط: مليون و815 ألف جنيه حجم مبيعات معرض الأثاث الدمياطى بالمنيا

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تحقيق معرض الأثاث الدمياطى ومستلزمات الأسر المنتجة "ديارنا" المقام بمحافظة المنيا الذى جاء تحت عنوان "THE EGYPTIAN BRAND"، حجم مبيعات لمنتجات الأثاث المعروضة من قبل عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بقيمة 1815300 جنيه وذلك خلال عشرة أيام من افتتاحه.

وأكدت المحافظ أن المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من الزائرين الذين أشادوا بجودة المنتجات من الأثاث الدمياطى الشهير، لافتة إلى أن المعرض جاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لفتح آفاق تسويقية جديدة أمام الصناع، كما أشارت مجددا إلى أنه تم مد فترة المعرض من أسبوعين إلى شهر وذلك تلبية لمطالب العارضين.

جانب من المعرض