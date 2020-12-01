محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات التنفيذ فى مشروعات المحافظة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا تنسيقيا مصغرا لمتابعة عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية 20/21 بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام المحافظة، ورئيسى مدينتى شرم الشيخ ودهب وعدد من مديرى المديريات والادارات المعنيين بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من مشروعات المياة وأعمال الرصف والتجميل والتطوير بالمدن فى المدد الزمنية المحددة لها، وأنه سيقوم بجولة بعدد من المدن الاسبوع القادم لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

كما التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى 20/2021 للمحافظة وقدم المحافظ التهنئة للوزيرة بمناسبة فوزها بجائزة التميز الحكومى كأفضل وزيرة عربية، كما شهد الاجتماع عرض موقف تشغيل طريق النفق / شرم الشيخ، واستكمال توريد احتياجات الحماية المدنية من سيارات اسعاف وسيارات انقاذ، وتوفير كافة وسائل الامان من كهرباء ومياة لكافة الإرتكازات الامنية به.

والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبة سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلا روسيا بالقاهرة، حيث أعرب السفير عن اهتمامه بالعمل على زيادة الحركه الواردة من بيلا روسيا إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أهمية المنتجعات المصرية خاصة شرم الشيخ لدى السائح البيلا روسى، كما اقترح تنظيم احتفالية بيلا روسيا بالتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظة لتنشيط الحركة السياحية البيلاروسية لشرم الشيخ ولإعطاء رسالة لشعب بيلا روسيا أن شرم الشيخ خالية من فيروس كورونا.

كما أشار للجهود التى تبذلها مصر للسيطرة على الفيروس، كما أشار إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة السياحة المصرية بشأن فعاليات التعاون لتنظيم المهرجان الترويجى بالقاهرة.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر للسفير، لجهوده الدؤوبه لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين، وأشاد بالعلاقات المميزة بين مصر وبيلا روسيا، مضيفا أنه سيتم دراسة هذا الأفكار مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمه لذلك.