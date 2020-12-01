محافظ بنى سويف يعلن تلقى 119 ألفًا و488 طلب تصالح فى مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتهاء المدة المقررة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء والتى انتهت "أمس الإثنين" 30 نوفمبر 2020، لافتا إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون حرصًا على حق الدولة، ودخول جميع المخالفات التى لم يتم تقديم طلبات تصالح بشأنها فى موجات الإزلالات القادمة، مشيرا إلى عدم تلقى المحافظة أية قرارات أو توجيهات وزارية بالتمديد لفترة إضافية جديدة

وأضاف محافظ بنى سويف فى بيان له أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة قد بلغ 119 ألفا و488 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، مشير إلى أن مركز الواسطى كان الأعلى من حيث عدد الطلبات المقدمة والتى بلغت 25 ألفا و805 طالبات، تلاها مركز بنى سويف بإجمالى 25 ألفا و296 طلبا، ثم مركز ناصر بــ 20 ألفا و954 طلبا، فمركز الفشن بإجمالى 17 ألفا و990 طلبا، ثم مركز ببا بإجمالى 13 ألفا و724 طلبا، ومركز سمسطا بعدد 8آلاف و283 طلبا، فيما كان مركز اهناسيا الأقل بين المراكز فى عدد الطلبات المقدمة والتى بلغت 7 آلاف و436 طلبا.

وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده

كما نوه المحافظ إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية على مدار الفترة الماضية للتأكيد على العمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرا إلى أنه منح تيسيرات للمواطنين فى المحافظة بتخفيض غرامة التصالح تشجيعًا للمواطنين على التقدم بالطلبات.